Püttlingen (dpa/lrs) - Die stellvertretende Ministerpräsidentin des Saarlands, Anke Rehlinger (SPD), hat den Bund zu verstärkten Finanzhilfen für ärmere Bundesländer aufgefordert. "Ein milliardenschweres Investitionsprogramm für finanzschwache Bundesländer wäre das richtige Signal, um dem hehren Ziel gleichwertiger Lebensverhältnisse endlich Taten folgen zu lassen", hieß es in einem Papier, das Rehlinger bei einer Klausurtagung der Spitze ihrer Partei am Samstag in Püttlingen vorstellte.