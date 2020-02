Saarbrücken (dpa/lrs) - Der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) hat den angekündigten Rückzug von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer schwer bedauert. "Der heutige Tag ist ein harter Einschnitt für die CDU-Familie, aber auch für ganz Deutschland", teilte er am Montag in Saarbrücken mit. Es komme jetzt darauf an, diesen Schritt von Kramp-Karrenbauer "richtig zu bewerten und als Partei die Kanzlerkandidatur gemäß unserer bewährten Verfahren voranzutreiben".

Der Rückzug von "AKK" von der Kanzlerkandidatur sollte auch "eine Mahnung an alle sein, die jene Geschlossenheit in der Union haben vermissen lassen", teilte der CDU-Landeschef mit. "Geschlossenheit und Klarheit ist jetzt vor allem in der Frage wichtig, was unsere Inhalte angeht." Es dürfe keine Zusammenarbeit mit der AfD geben, "die in weiten Teilen rechtsextreme Partei ist".

Die Saarländerin hatte am Montag überraschend erklärt, sie verzichte auf die Kanzlerkandidatur und werde auch den Parteivorsitz abgeben. Hans ist seit März 2018 als Nachfolger von Kramp-Karrenbauer als Regierungschef des Saarlandes im Amt.

Die saarländische stellvertretende Ministerpräsidentin und SPD-Landesvorsitzende Anke Rehlinger (SPD) drückte per Twitter ihren Respekt für die Entscheidung von Kramp-Karrenbauer aus: "Sie übernimmt Verantwortung & scheut auch harte persönliche Schritte nicht. So kenn ich sie." Die CDU brauche Orientierung und Verlässlichkeit. "Kein Demokrat hat Interesse an CDU, die nach rechts kippt", schrieb Rehlinger.