Potsdam (dpa) - Die kommissarische SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig hat der AfD eine Teilung der Gesellschaft vorgeworfen und vor einer Protestwahl am 1. September gewarnt. "Die AfD will dieses Land spalten", sagte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern am Freitag in Potsdam. Sie trat bei einer Wahlkampfveranstaltung der Brandenburger SPD auf. "Die, die meinen, sie haben die eine Wahrheit gepachtet und sie sind das Volk und eigentlich jeden Tag nur Spaltung säen und Hetze machen, diejenigen tragen nicht zum Zusammenhalt bei."