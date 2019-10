Rot-Schwarz-Grün will Qualität der Schule stärken

Potsdam (dpa) - SPD, CDU und Grüne wollen in ihrer geplanten Koalition in Brandenburg die Schulen und Kitas stärken. Das ist nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur ein Ergebnis der Verhandlungsgruppe für Bildung. Die Verhandler schlagen demnach vor, dass es mehr gut ausgebildete und gut qualifizierte Lehrkräfte geben soll. Auch die Kindertagesstätten sollen gestärkt werden - bei der Betreuung und auf dem Weg zu mehr Beitragsfreiheit. Diese Ziele waren bereits im Ergebnispapier der Sondierungsgespräche vereinbart worden und wurden nun konkretisiert.

Die Hauptverhandlungsgruppe berät über die Vorschläge am kommenden Mittwoch. Vorher ist nichts beschlossen. An diesem Montag trifft sich die große Runde unter Leitung von SPD-Ministerpräsident Dietmar Woidke, dem kommissarischen CDU-Landeschef Michael Stübgen und Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher zum ersten Mal seit Beginn der Verhandlungen der Arbeitsgruppen und diskutiert über Vorschläge zum Thema Gutes Regieren, Bund und Europa. Bis frühestens Mitte Oktober wollen die drei Parteien einen Koalitionsvertrag vorlegen. Dann müssen Parteitage oder die Mitglieder in Befragungen noch über den Vertrag entscheiden.