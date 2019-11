Potsdam (dpa/bb) - Der designierte Brandenburger Innenminister und Vize-Regierungschef Michael Stübgen stellt in der CDU-Landtagsfraktion die neuen Minister der CDU in der geplanten rot-schwarz-grünen Regierungskoalition vor. Der 60-Jährige brachte zu der Sitzung am Donnerstag im Landtag als neue Justizministerin Susanne Hoffmann mit, die erst im September in ihr Amt als Generalstaatsanwältin eingeführt worden war. Neuer Infrastrukturminister soll Guido Beermann werden, der bislang als Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium arbeitet.

Als Staatssekretär für den Bereich Innere Sicherheit will sich Stübgen den früheren Berliner Polizeipräsidenten Klaus Kandt zur Seite stellen. Für den Bereich Kommunales hat er seinen früheren persönlichen Referenten im Bundeslandwirtschaftsministerium, Uwe Schüler, ausgewählt. Staatssekretär im Infrastrukturministerium soll der CDU- Landtagsabgeordneten Rainer Genilke werden. Als Hoffmanns Staatssekretärin ist die Ministerialrätin im Landesjustizministerium, Christiane Leiwesmeyer, vorgesehen.

Zunächst muss aber ein CDU-Landesparteitag am Samstag über die Annahme des Koalitionsvertrags mit SPD und Grünen entscheiden. In einer nicht bindenden Mitgliederbefragungen hatten sich knapp 2500 Beteiligte dafür ausgesprochen. Auf dem Parteitag stellt sich Stübgen auch zur Wahl als neuer Landeschef. Als neuen Generalsekretär des Landesverbands will Stübgen dann den Landtagsabgeordneten Gordon Hoffmann vorschlagen.