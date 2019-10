Potsdam (dpa/bb) - Themen von erneuerbaren Energien bis zur Zukunft der Braunkohle stehen am Mittwoch im Mittelpunkt der Koalitionsverhandlungen von SPD, CDU und Grünen in Brandenburg. "Wir werden heute ein großes Pensum abzuarbeiten haben", sagte Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) vor Beginn der Runde. Auf 22 Seiten seien die Punkte von einer Arbeitsgruppe erfasst und vorbereitet worden, die nun diskutiert werden müssten. Bei einem großen Teil gebe es bereits Übereinstimmung bei der Zielsetzung. "Nicht immer gibt es aber Übereinstimmung, was die Schritte zur Zielsetzung sind", sagte Woidke. Er sei optimistisch, dass noch offene Dinge geklärt werden können.

Es seien ganz entscheidende Verhandlungen, die nun geführt würden, sagte Grünen-Fraktionschefin Ursula Nonnemacher. "Es geht um zentrale und für uns Grüne wichtige Themen." Die zentrale Forderung bleibe: keine neuen Tagebaue im Land oder der Ausbau erneuerbarer Energien. Nonnemacher erwartet nach eigenen Angaben intensive und langwierige Verhandlungen. "Ich bin aber optimistisch."

Die "BZ" berichtete in der Online-Ausgabe über die Streitpunkte aus dem ihr vorliegenden internen Papier. So fordern die Grünen etwa Tempo 120 auf Autobahnen, was SPD und CDU ablehnen. Zudem wollen die Grünen unterirdische CO2-Speicher sowie Öl- und Gas-Fracking verhindern, die beiden anderen Partner aber nicht. Auch beim Thema Abstände neuer oder erneuerter Windkraftanlagen zu Wohnhäusern gibt es laut dem Bericht keine Einigkeit: SPD und CDU wollen den Abstand auf 1500 Meter erhöhen, die Grünen wollen ihn bei 1000 Metern belassen, wie die "BZ" berichtete.

Er habe sich am Vortag schlecht gefühlt, weil es ein Tag ohne Verhandlungen gewesen sei, sagte der kommissarische CDU-Landeschef Michael Stübgen. "Ich glaube, wir haben eine gute Chance und eine gute Vorlage mit dem Papier", betonte er. Vielleicht sei es auch möglich, die 22 Seiten etwas zu reduzieren. Er sei optimistisch, die Themen Wirtschaft und Infrastruktur an diesem Tag abschließen zu können.

Die Koalitionsrunde wollte ihre Verhandlungen nach den Beratungen über Finanzen am Donnerstag abschließen. Es wird aber damit gerechnet, dass auch am Wochenende weiter verhandelt werden könnte.