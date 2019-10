Potsdam (dpa/bb) - Bei ihren Koalitionsverhandlungen haben SPD, CDU und Grüne in Brandenburg die Finanzierung einiger wichtiger Vorhaben festgezurrt. Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) sprach nach den Beratungen am Sonntag von einer erreichten Zwischenetappe. So sollen in den kommenden fünf Jahren eine vollständige Beitragsfreiheit im Kitabereich für Kinder von drei bis sechs Jahren und eine bessere Betreuung in Kindertagesstätten finanziert werden.

Für den Straßeninfrastrukturausbau nimmt die künftige Landesregierung insgesamt 120 Millionen Euro in die Hand, davon 20 Millionen Euro für den Ausbau der Radwege. Auch der Brand- und Katastrophenschutz wird mit zusätzlich sieben Millionen Euro unterstützt. Davon sollen mit Blick auf die zahlreichen Waldbrände im Sommer durch die große Trockenheit 5,5 Millionen Euro in Spezialtechnik für die Feuerwehren gesteckt werden.

Insgesamt will die neue Landesregierung damit etwa 600 Millionen Euro mehr investieren, als es die mittelfristige Finanzplanung vorgesehen hatte. Nach Aussage von Woidke wird es dazu für 2020 einen Nachtragshaushalt geben.