Potsdam (dpa/bb) - Die rot-schwarz-grüne Koalition in Brandenburg hat mit einem Bekenntnis gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD auf interne Irritationen nach dem Wahl-Eklat in Thüringen reagiert. "Kooperationen mit dieser rechtsextremen Partei darf es nicht geben. Ein Vorgang wie in Thüringen wird sich in Brandenburg nicht wiederholen", erklärten SPD, CDU und Grüne in einer gemeinsamen Erklärung nach einem längeren Gespräch am Freitag. "Die Koalition steht für gesellschaftlichen Zusammenhalt und stellt sich konsequent gegen Hass und Hetze."

Der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich war am Mittwoch auch mit Stimmen von CDU und AfD im Thüringer Landtag zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Daraufhin hatten Brandenburgs CDU-Landeschef Michael Stübgen und Fraktionschef Jan Redmann ihn beglückwünscht. Das führte zu Unmut bei den Grünen, aber auch zu Irritationen bei der SPD. Am Donnerstag distanzierten sich Stübgen und Redmann dann von Kemmerich und forderten seinen Rückzug. Kemmerich hatte am Donnerstag angekündigt, das Amt wieder aufzugeben.