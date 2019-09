Neunkirchen (dpa/lrs) - Der Bundestagsabgeordnete Thomas Lutze ist neuer Landesvorsitzender der Linken im Saarland. 73,6 Prozent der 138 Delegierten stimmten am Sonntag auf einem Parteitag in Neunkirchen-Wiebelskirchen für ihn. Der in Leipzig aufgewachsene Lutze, derzeit noch Vorsitzender des Kreisverbandes Saarbrücken, konnte sich damit bereits im ersten Wahlgang gegen zwei Mitbewerber durchsetzen. Damit hat die Saar-Linke nach eineinhalb Jahren Vakanz wieder einen neuen Vorsitzenden. Lutzes Vorgänger Jochen Flackus hatte wenige Monate nach seiner Wahl im November 2017 das Amt aus gesundheitlichen gründen niedergelegt.