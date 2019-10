München (dpa) - CSU-Chef Markus Söder sieht seine Partei und auch die bayerische Staatsregierung jeweils als großes Team. Und seine Aufgabe als Parteichef und Ministerpräsident sei es, alle im Team mitzunehmen, wie in einer Fußballmannschaft, sagte Söder in einem am Donnerstag veröffentlichten CSU-Podcast. Und dann müssten alle auch auf das gleiche Tor spielen. Im Gespräch mit seinem eigenen Generalsekretär Markus Blume beteuerte Söder, er sehe das Ganze als "eine ganz tolle Teamarbeit". "Wie ein großer Coach, so kann man sagen, ist man als Parteivorsitzender", fügte Söder hinzu.

Zum Schluss fragte Blume seinen Chef in Anspielung auf Debatten über eine mögliche Kanzlerkandidatur, ob dieser in seinen jetzigen Ämtern "am Ende aller Träume" sei. "Ich konzentriere mich auf meine Aufgabe - und da sind wir erst am Anfang", antwortete der 52-Jährige.