München (dpa/lby) - Der Münchner Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) hat seine Partei in deutlichen Worten vor einem Ende der großen Koalition gewarnt. "Ich bin der festen Überzeugung, dass es Unsinn wäre, jetzt aus dieser großen Koalition auszusteigen", sagte Reiter der Deutschen Presse-Agentur. "Wer glaubt denn, dass danach alles gut wäre? Welche Wähler soll die SPD denn dadurch gewinnen? Es würde vielleicht Teile unserer geschätzten Genossinnen und Genossen freuen, aber nicht zu mehr Glaubwürdigkeit in der Bevölkerung beitragen."

Die SPD muss nach Worten Reiters ihre eigenen Regierungserfolge besser darstellen. "Wir müssen das, was die SPD in der großen Koalition erreicht hat, und das ist ja nicht wenig, herausstellen, wie jetzt ganz aktuell das Thema Grundrente", sagte er. "Das ist ein wirklich großer Erfolg der Sozialdemokratie. Ohne die SPD in der Regierung würde die Grundrente doch gar nicht realisiert werden." Die SPD müsse einfach deutlich machen, "was die SPD als der deutlich kleinere Regierungspartner alles durchsetzen konnte", betonte er.

Reiter rief die SPD zudem auf, die Diskussion über die eigene Parteispitze und die Koalition rasch zu beenden. "Es war für mich ein strategischer Fehler, dass wir uns in eine monatelange Diskussion über den Parteivorsitz begeben haben. Ich glaube auch nicht, dass es uns geholfen hat, dass wir seit Sigmar Gabriel quasi im Vierteljahresrhythmus neue Parteivorsitzende ausgerufen haben. Das war für mich nicht die allerbeste Vorgehensweise", konstatierte Reiter und verlangte: "Damit muss jetzt endgültig Schluss sein." Und mit der Kür der neuen Parteispitze Anfang Dezember müsse auch die Diskussion über den Ausstieg aus der großen Koalition beendet werden.