München (dpa/lby) - Die Münchner Oberbürgermeisterkandidatin der Grünen, Katrin Habenschaden, setzt bei der Kommunalwahl am 15. März auf einen Stichwahl-Sieg gegen Amtsinhaber Dieter Reiter (SPD). "Die Chancen schätze ich sehr gut ein", sagte sie am Donnerstag vor Journalisten in München. Die Grünen seien bei den vergangenen Wahlen in der Landeshauptstadt stark wie nie zuvor gewesen. "In der Stichwahl ist alles möglich." In München habe es für die Grünen noch nie eine so große Chance gegeben, den Oberbürgermeister zu stellen. Grüne Themen wie Umwelt- und Klimaschutz würden in der Stadt einen hohen Stellenwert genießen. "Das ist auch deshalb der Wahlkampf meines Lebens", sagte Habenschaden.