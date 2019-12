München (dpa/lby) - Die Grünen konnten in Bayern ihre Mitgliederzahl seit 2010 verdoppeln. Zum Jahresende zählte die Partei 15 738 Mitglieder, das waren 4578 Neueintritte im Jahr 2019, wie die Grünen am Freitag in München mitteilten. Verglichen zum Vorjahr sei dies ein Anstieg um 37 Prozent. "Dieses Jahr hat uns alle bewegt. Millionen sind für das Klima mit uns auf die Straße gegangen und mit dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" haben wir es geschafft, in Bayern eines der weitreichendsten Artenschutzgesetze Europas einzuführen", sagte Landeschef Eike Hallitzky. Die politischen Erfolge, das starke Mitgliederwachstum und der hohe Zuspruch in der Bevölkerung zeigten, dass eine Zeitenwende in Bayern begonnen habe.

Auch auf kommunaler Ebene sei die Partei im stetigen Wachstum: Rund 120 neue Ortsverbände seien 2019 gegründet worden. Bei der Kommunalwahl am 15. März seien die Grünen mit 34 Oberbürgermeisterkandidaten, 45 Landratskandidaten und zahlreichen Bürgermeisterkandidaten vertreten.