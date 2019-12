CSU hat erste klimaneutrale Parteizentrale in Deutschland

München (dpa/lby) - Die Münchner Parteizentrale der CSU ist die erste klimaneutrale Parteizentrale in Deutschland. Heute übergibt die Klimaschutzagentur "Climate Partner" die offizielle Bestätigung für die Klimaneutralität an CSU-Generalsekretär Markus Blume - passenderweise im Garten der Landesleitung. "Wir versuchen soweit möglich unseren CO2-Fußabdruck zu minimieren", sagte Blume. Die CSU werde den Weg auch in den nächsten Jahren fortsetzen, um mit einem guten Beispiel für eine nachhaltige Politik voranzugehen.

Um das Zertifikat zu erhalten, habe die Parteizentrale in den vergangenen Monaten die CO2-Emission stetig gesenkt - Öko-Strom, Fernwärme, Bahnfahrten oder E-Autos hätten dabei zwar ebenso geholfen wie nachhaltige Werbemittel aus Baumwolle oder Holz, sagte Blume. Ganz gereicht habe dies aber nicht. "Da eine Reduzierung auf "Null Emission" im laufenden Betrieb nicht möglich ist, investieren wir zur Kompensation in ein Waldschutzprojekt in Peru, und unsere Mitarbeiter haben auch selbst 100 Bäume nördlich von München gepflanzt."