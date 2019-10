München (dpa) - CSU-Generalsekretär Markus Blume hat Grüne und AfD attackiert. "Es gibt viel zu viele Kräfte in diesem Land, die ihren Blick nach hinten richten", sagte er am Freitag zu Beginn des CSU-Parteitags in der Münchner Olympiahalle. Die Grünen seien "irgendwo in der Hippiezeit stehen geblieben", die AfD schaue noch weiter zurück - in die "dunkle, deutsche Vergangenheit". Die CSU hingegen sei "der Anwalt der Zukunft". Blume betonte außerdem, die CSU sei und bliebe Volkspartei.

Einen weiteren Seitenhieb an die Grünen teilte Blume beim Thema Nachhaltigkeit auf dem Parteitag aus: "Bei den Grünen gibt’s viel heiße Luft und bei uns gibt es Taten." Dies sei der Unterschied zwischen den beiden Parteien. So gebe es auf der Veranstaltung unter anderem Ökostrom und Mehrweggeschirr.