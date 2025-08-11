Zum Hauptinhalt springen

Parteien im BundestagGroßer Zulauf für die Kleinen

Lesezeit: 3 Min.

Mit 51 000 Mitgliedern zählt die AfD zu den kleineren Parteien. Im Bundestag stellt sie momentan aber die zweitgrößte Fraktion.
(Foto: Michael Kappeler/DPA)

AfD, Grüne und Linke haben im vergangenen Jahr enorm viele Neumitglieder gewonnen. CDU, CSU und SPD entfernen sich dagegen weiter von ihrem Anspruch, Volksparteien zu sein.

Von Robert Roßmann, Berlin

Bündnisse aus Union und SPD werden ja immer noch gerne „große Koalition“ genannt, dabei sind sie inzwischen ziemlich klein geworden. „Die große Koalition, meist von den beiden stärksten parlamentarischen Gruppen gebildet, weiß eine relativ große Mehrheit von Abgeordneten hinter sich“, heißt es im „Brockhaus“. „Die von ihr getragene Regierung sieht sich nur mit einer schwachen Opposition konfrontiert.“ Geht man nach dieser Definition, ist die Regierung von Bundeskanzler Friedrich Merz gleich aus drei Gründen keine große Koalition mehr.

