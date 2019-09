Stuttgart (dpa) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) will bei der Landtagswahl 2021 erneut antreten. Das kündigte der Landesverband der Grünen in Stuttgart per Twitter an.

Kretschmann regiert seit 2011, zunächst stand er einer grün-roten Koalition vor, jetzt einer grün-schwarzen. Indes will die CDU mit Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann alles dransetzen, den Ministerpräsidentenposten 2021 zurückzuerobern.

Zum Zeitpunkt der Landtagswahl wird Kretschmann wohl 72 Jahre alt sein. Die Grünen haben keinen Nachfolger gezielt aufgebaut. Es gibt niemanden, der aus dem Stand heraus für die Grünen ähnliche Erfolge einfahren kann wie Kretschmann, der in der Bevölkerung sehr beliebt ist.

Bei der Landtagswahl 2016 waren die Grünen mit 30,3 Prozent stärkste Kraft geworden - die CDU landete mit 27,0 Prozent auf dem zweiten Platz, obwohl Baden-Württemberg lange eine schwarze Hochburg gewesen war.