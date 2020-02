Mainz (dpa/lrs) - Der rheinland-pfälzische AfD-Fraktionschef Uwe Junge sieht mit der Wahl Thomas Kemmerichs zum thüringischen Ministerpräsidenten der Wunsch der Wähler in dem Land erfüllt. "Mit seiner Wahl hat sich der Wählerwille durchgesetzt, der Rot-Rot-Grün eindeutig das Vertrauen entzogen hat", sagte Junge am Mittwoch nach einer Mitteilung in Mainz. "Das ist ein guter Tag für die Demokratie." Er beglückwünsche Kemmerich. Der FDP-Politiker war im Thüringer Landtag in Erfurt völlig überraschend und mit den Stimmen von CDU und AfD zum Ministerpräsidenten gewählt worden. Er setzte sich im entscheidenden dritten Wahlgang gegen den bisherigen Amtsinhaber Bodo Ramelow von der Linken durch.