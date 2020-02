Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische FDP-Fraktion will die Abgeordnete und Bildungsexpertin Helga Lerch nach mehreren umstrittenen Äußerungen aus ihren Reihen ausschließen. Die Fraktionsvorsitzende Cornelia Willius-Senzer kündigte am Montag in Mainz an, ein entsprechendes Verfahren einzuleiten. "Es gab für uns keine andere Möglichkeit." Es werde nun zu einer Anhörung am 11. Februar kommen, dann werde noch eine Weile vergehen, bis der finale Beschluss gefällt werde.

Der Beschluss zur Einleitung des Verfahrens zum Ausschluss sei einstimmig gefallen, sagte Willius-Senzer. Lerch sei nicht anwesend gewesen. Zuvor habe es intensive Gespräche mit Lerch gegeben, um doch noch eine konstruktive Zusammenarbeit hinzubekommen. Die seien aber erfolglos geblieben. Die FDP-Fraktion sieht ein zerstörtes Vertrauensverhältnis zu der 64-jährigen früheren Schulleiterin, die bislang Fraktionsvize und bildungspolitische Sprecherin ist.

Lerch hatte in einem Ausschuss des Mainzer Landtags gesagt, dass die Schulaufsicht bei sexuellen Übergriffen gegen Schüler nach ihrer Erfahrung lange zögere, Kollegen aus dem Schuldienst zu entfernen. Oft komme es zu Versetzungen an andere Schulen, später kehrten Lehrer wieder an eine Schule in der Region zurück, in der die Betroffenen wohnten. Auf Antrag der CDU-Fraktion befasste sich daraufhin am vergangene Freitag eine Sondersitzung mit dem Thema. Zuvor hatte Lerch schon mit Aussagen zum Unterrichtsausfall in Rheinland-Pfalz für Unmut in den Reihen der Ampel-Koalition gesorgt.

Lerch weist die Vorwürfe des fraktionsschädigenden Verhaltens zurück und betont, sie wolle die Fraktion nicht verlassen. "In keiner einzigen Abstimmung des rheinland-pfälzischen Landtags habe ich gegen meine Fraktion gestimmt", schreibt sie auf ihrer Homepage. "Meine parlamentarische Aufgabe sehe ich nicht in unkritischem Lob der Exekutive. Das Prinzip der Gewaltenteilung, auf dem letztlich ja unsere parlamentarische Demokratie basiert, spricht dem Parlament auch die Aufgabe der Kontrolle der Exekutive zu." Und: "Für alle Abgeordneten des rheinland-pfälzischen Landtags - also auch für mich - gilt Art. 79 Abs. 2 der Landesverfassung "Sie sind ... nur ihrem Gewissen unterworfen und an Aufträge nicht gebunden."."

Sollte die 64-Jährige tatsächlich aus der Fraktion ausgeschlossen werden, schrumpft die Mehrheit von SPD, FDP und Grünen im Mainzer Landtag. Aktuell verfügen die drei Parteien über 52 Stimmen, die Opposition (CDU, AfD, zwei Fraktionslose) über 49 Stimmen. Danach hätte die Regierungskoalition mit 51 Stimmen nur noch eine hauchdünne Mehrheit.

Lerch wäre nach dem AfD-Abgeordneten Jens Ahnemüller der zweite Fall, bei dem ein Mitglied im rheinland-pfälzischen Landtag von der Fraktion ausgeschlossen wurde, wie Landtagssprecher Marco Sussmann sagte. Beim Ausschluss Ahnemüllers - ebenfalls in der laufenden Legislaturperiode - hatte die Fraktion Kontakte zur rechtsextremen NPD als Grund genannt.