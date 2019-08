Mainz (dpa/lrs) - Die AfD-Politikerin Gabriele Bublies-Leifert hat nach einer Abstimmungsniederlage wie erwartet die Fraktion ihrer Partei im rheinland-pfälzischen Landtag verlassen. Das Festhalten der Fraktion am Vorsitzenden Uwe Junge sei für sie inakzeptabel, teilte Bublies-Leifert am Mittwoch in Mainz mit. "Selbstverständlich werde ich als fraktionslose Abgeordnete weiterhin für die AfD dem Landtag angehören und natürlich Mitglied in der AfD bleiben."