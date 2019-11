Magdeburg (dpa/sa) - Die endgültige Entscheidung der Mitglieder über die neue Doppelspitze der SPD in Sachsen-Anhalt wird erst nach einer Stichwahl feststehen. Bei der ersten Mitgliederbefragung setzte sich die 49 Jahre alte Theologin Juliane Kleemann aus Stendal mit 745 Stimmen knapp gegen ihre Mitbewerberin Katharina Zacharias durch, die 739 Stimmen erhielt. Das teilte die SPD am Freitagabend in Magdeburg mit. Eine Stichwahl ist nötig um den männlichen Part im Spitzenduo. Dort waren drei Kandidaten angetreten, die meisten Stimmen erhielten der Landtagsabgeordnete Andreas Schmidt (724) und der frühere Verbandschef der Wohnungswirtschaft, Jost Riecke (463).

Der Büromitarbeiter des bisherigen Landesvorsitzenden Burkhard Lischka, Seluan Al-Chakmakchi, vereinte 347 Stimmen auf sich. Lischka kündigte an, die Stichwahl werde zwischen dem 16. Dezember und 17. Januar angesetzt. Die Gewinner des Mitgliedervotums müssen beim Parteitag am 24. und 25. Januar in Aschersleben bestätigt werden. Die Wahlbeteiligung bei der Mitgliederbefragung lag laut der SPD bei 47,7 Prozent.