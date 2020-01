Magdeburg (dpa/sa) - Der Landtagsabgeordnete Andreas Schmidt hat die Stichwahl um den zweiten Posten der neuen SPD-Doppelspitze in Sachsen-Anhalt gewonnen. 55,3 Prozent der Mitglieder, die sich an der am Freitagnachmittag zu Ende gegangenen Abstimmung beteiligten, stimmten für den 49-jährigen Merseburger. Sein Kontrahent in der Stichwahl, der frühere Verbandschef der Wohnungswirtschaft Jost Riecke, kam auf 40,4 Prozent. Insgesamt beteiligten sich 1422 der 3534 wahlberechtigten Genossen.

Die SPD Sachsen-Anhalt will als erster Landesverband eine Doppelspitze einsetzen. In der ersten Runde der Abstimmung hatten sich die Mitglieder bereits für Juliane Kleemann als weiblichen Part des neuen Führungsduos ausgesprochen. Der Landesparteitag in Aschersleben nächste Woche soll die beiden als Nachfolger von Burkhard Lischka wählen.