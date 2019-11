Magdeburg (dpa) - Der Landtagsabgeordnete und Innenexperte Sebastian Striegel ist neuer Landeschef der Grünen in Sachsen-Anhalt - und damit ist die neue Doppelspitze der Partei im Land komplett. Der 38-Jährige setzte sich am Samstag bei einem Parteitag in Magdeburg gegen die Wittenbergerin Reinhild Hugenroth durch. Striegel wurde mit 60 von 83 Delegiertenstimmen gewählt. Das entspricht einer Zustimmung von 72 Prozent. Die Delegierten hatten in einem vorherigen Wahlgang bereits die amtierende Vorsitzende Susan Sziborra-Seidlitz mit 87 Prozent Zustimmung im Amt bestätigt.

Sachsen-Anhalts Grüne hatten erst gut ein Jahr zuvor einen Landesvorstand gewählt. Die Abstimmungen mussten vorgezogen werden, nachdem in diesem Sommer die zweite Landeschefin Britta-Heide Garben nach einer Plagiatsaffäre zurücktreten musste. Die Landesgrünen haben nach eigenen Angaben derzeit 1050 Mitglieder, Tendenz steigend.