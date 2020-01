Leipzig (dpa/sn) - Die Freien Wähler Sachsen haben nach den Ereignissen der Silvesternacht in Leipzig neue Sicherheitskonzepte gegen Krawalle in Großstädten gefordert. In einer Mitteilung nahmen sie am Samstag Innenminister Roland Wöller (CDU) in die Pflicht. "Die Justizministerin muss mit ihrem Verantwortungsbereich dabei unterstützend zur Seite stehen", sagte der Parteivorsitzende Steffen Große mit Blick auf die Grünen-Politikerin Katja Meier.

Der Linken-Abgeordneten Juliane Nagel warfen die Freien Wähler vor, in Connewitz "nichts gegen Hetze vor Ort, vor allem gegen Polizei und Staat" zu unternehmen. Nagel ist seit 2014 in Connewitz direkt gewählte Landtagsabgeordnete. In dem Stadtteil wurde in der Silvesternacht ein Polizist bei dem Einsatz bei einem Festnahmeversuch nach Polizeiangaben angegriffen und schwer verletzt.

Nagel hatte in den frühen Morgenstunden des Neujahrstages bei Twitter geschrieben: "Uff. Cops raus aus #Connewitz gewinnt nach diesem Jahreswechsel ne neue Bedeutung. Ekelhafte Polizeigewalt, überrennen unbeteiligter, wirre Einsatzmanöver, kalkulierte Provokation." Dafür erntete sie Kritik. Am Donnerstag sagte Nagel der Deutschen Presse-Agentur: "Auf Twitter habe ich mich wohl unglücklich geäußert."