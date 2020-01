Köln (dpa) - Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat sich optimistisch über seine weitere Zukunft im Kabinett geäußert. "In meinem Alter, das werden Sie alle noch erleben, müssen Sie täglich nach dem Aufstehen prüfen, ob Sie noch im Amt sind", sagte Seehofer am Montag bei der Jahrestagung des Beamtenbunds dbb in Köln in ironischem Tonfall. Nicht ausdrücklich erwähnte er jüngste Äußerungen des CSU-Vorsitzenden Markus Söder, der mit einem Vorstoß für eine Verjüngung des Bundeskabinetts Aufsehen erregt hatte. Der 70-Jährige stellte aber klar, dass er sich als Chef des Bundesinnenministeriums wohl fühlt: "Ich hoffe, ich darf Euch noch einige Tage leiten", sagte er an die Adresse seiner Mitarbeiter.