Kiel (dpa/lno) - Der stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Ralf Stegner hat eine höhere Besteuerung von schweren Sportgeländewagen (SUV) gefordert. "Das ist ökologisch geboten, trifft finanziell die Richtigen, stärkt Verkehrssicherheit gerade für Kinder", schrieb Stegner am Samstag auf Twitter. Seit einem schweren Unfall mit einem SUV in Berlin, bei dem vier Fußgänger starben, ist eine Diskussion um die Gefährlichkeit der Fahrzeuge entbrannt.

Stegner, der sich zusammen mit Gesine Schwan um den SPD-Vorsitz bewirbt, will die Geländewagen am liebsten gar nicht auf deutschen Straßen sehen: "Die PS-Ungetüme passen eher in unbefestigte Pisten des Wilden Westens als in unsere Städte", meinte der Oppositionschef in Schleswig-Holstein. Er fügte hinzu: "Vorliebe für Straßenpanzer gleicht US Faible für Waffen."