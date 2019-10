Büsum (dpa/lno) - Das Führungsduo Ann-Kathrin Tranziska und Steffen Regis steht weiter an der Spitze der Grünen in Schleswig-Holstein. Beide wurden am Samstag auf einem Parteitag in Büsum (Kreis Dithmarschen) für zwei weitere Jahre in ihren Ämtern bestätigt. Für Tranziska stimmten 103 Delegierte. Sie erhielt zwölf Gegenstimmen bei acht Enthaltungen. Regis bekam 107 Stimmen. Neun Delegierte stimmten gegen ihn, fünf enthielten sich. Beide hatten keine Gegenkandidaten.

Ihre Partei habe in den vergangen zwei Jahren viel erreicht, sagte Tranziska (45). "Die Jamaika-Konstruktion läuft gut, fordert uns allerdings ganz schön." Seit 2017 regieren die Grünen im Norden mit CDU und FDP. Bei der kommenden Bundestagswahl wolle ihre Partei ihre guten Umfrageergebnisse "endlich in Mandate umsetzen".

Regis verwies auf den Wandel in der Gesellschaft beim Thema Klimaschutz. "Deswegen ist jetzt auch die Zeit für Aufbruch, für politische Erneuerung", sagte der 30-Jährige. Der großen Koalition warf er vor, zu wenig für den Klimaschutz zu tun. "Politik darf keine Lücke hinterlassen." Nötig sei ein Aufbruch in eine "echte Nachhaltigkeitsgesellschaft".