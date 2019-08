Kiel/Berlin (dpa/lno) - SPD-Bundesvize Ralf Stegner hat seine Bewerbung um den Parteivorsitz mit seinem Willen begründet, in dieser existenziellen Krise der Sozialdemokratie Verantwortung zu übernehmen. Er habe eine sehr klare und eigenständige Linie, sagte Stegner vor Kieler Journalisten. Am Freitagmittag stellte er sich in Berlin mit seiner Mitbewerberin Gesine Schwan der Presse. Mit ihr stimme er in vielen Punkten inhaltlich überein. Beide stünden für das Profil einer linken Volkspartei, die sich nicht über Koalitionen definiert.