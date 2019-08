Kiel (dpa/lno) - Über den Fortbestand der großen Koalition sollen nach Ansicht der Bewerber um den SPD-Vorsitz Nina Scheer und Karl Lauterbach die Parteimitglieder abstimmen. "Da die Mitglieder über den Eintritt in die große Koalition entschieden haben, sollten sie auch zum Verbleib befragt werden", äußert Lauterbach in einer gemeinsamen Mitteilung. Die Bundestagsabgeordnete aus Schleswig-Holstein und der Bundestagsfraktionsvize aus Nordrhein-Westfalen setzten sich damit vom SPD-Präsidium ab, das die Entscheidung einem Parteitag überlassen will.