Kiel/Berlin (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins AfD-Vorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein will trotz ihres Rauswurfs aus der Partei AfD-Landeschefin bleiben. "Ich bin gewählt", sagte die Politikerin am Mittwoch in Kiel der Deutschen Presse-Agentur. "Das eine ist die Mitgliedschaft und das andere ist die Wahl. Wir müssen uns nach dem Parteiengesetz ausrichten." Sayn-Wittgenstein kündigte an, gegen das Urteil des AfD-Bundesschiedsgerichts vor einem ordentlichen Gericht zu klagen.