Kiel/Berlin (dpa) - Die aus der Partei und der Landtagsfraktion der AfD in Schleswig-Holstein ausgeschlossene Doris von Sayn-Wittgenstein steht nicht mehr an der Spitze der Landespartei. Noch am Freitag hatte der Landesvorstand erklärt, er betrachte die wegen rechtsextremer Kontakte aus der AfD ausgeschlossene Sayn-Wittgenstein weiter als Landesvorsitzende - und war damit auf Konfrontationskurs zum Bundesvorstand gegangen. Am Montag lenkte der AfD-Landesverband in Schleswig-Holstein dann ein.

"Um diktatorische und willkürliche Strafaktionen des Bundesvorstands zu vermeiden, habe ich mich bis auf weiteres aus der Vorstandsarbeit zurückgezogen", erklärte Sayn-Wittgenstein am Montag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Der Landesvorstand beschloss einstimmig, sie könne ihr Vorstandsamt nach dem Urteil des Bundesschiedsgerichts zu ihrem Parteiausschluss nicht mehr ausüben, wie es in einem Brief an die Mitglieder heißt.

"Um weitere willkürliche Strafaktionen des AfD-Bundesvorstandes, die den demokratisch zustande gekommenen Landesvorstand der AfD Schleswig-Holstein belasten und letztlich sogar zur Zwangsauflösung führen könnten, zu vermeiden, habe ich die Kollegen darum gebeten, keine Angriffsfläche zu bieten und sich im Sinne des Bundesvorstandes zu verhalten", erläuterte Sayn-Wittgenstein.

Der Parteivorsitzende Alexander Gauland sagte in Berlin zum Einlenken des Landesvorstandes: "Da kann ich nur sagen, Gott sei Dank, damit wäre das Problem endlich gelöst."

Der Landesvorstand betrachte Sayn-Wittgenstein nicht mehr als Landesvorsitzende, sagte AfD-Landesvize Joachim Schneider der dpa. Der Vorstand habe mit 7:0 Stimmen einen entsprechenden Beschluss gefasst. Sayn-Wittgenstein habe daran nicht mitgewirkt. "Selbstverständlich anerkennen wir Urteile des Bundesschiedsgerichts", sagte Schneider.

Jetzt werde der Landesvorstand der AfD von ihm und Roland Kaden als Stellvertretern geleitet. Die Satzung gebe ein Jahr Zeit, einen neuen Landesvorsitzenden zu wählen. Ob vorher ein Sonderparteitag einberufen werde, um den Vorsitz neu zu besetzen, sei offen.

Der Kieler AfD-Landtagsfraktionschef Jörg Nobis sah weiterhin Klärungsbedarf. Der Landesvorstand müsse seine Kehrtwende erklären, sagte er der dpa.

Sayn-Wittgenstein hatte den Parteiausschluss als nicht rechtsstaatlich bezeichnet. Sie hatte in der vorigen Woche angekündigt, gegen das Urteil klagen zu wollen. Ende Juni war sie trotz laufenden Parteiausschlussverfahrens wiedergewählt worden. Die Spitze der Bundespartei warf ihr unter anderem wegen Fördermitgliedschaft in einem rechtsextremen Verein parteischädigendes Verhalten vor.

Am Donnerstag hatte das Landesverfassungsgericht in Schleswig bestätigt, dass der Ausschluss der 64-Jährigen aus der Fraktion rechtmäßig war. Sayn-Wittgenstein gehört dem Parlament weiterhin als fraktionslose Abgeordnete an. Sie wies die Forderung von Fraktionschef Nobis zurück, ihr Mandat niederzulegen.

In einem Mitgliederbrief erklärte der Landesvorstand zum Parteiausschluss Sayn-Wittgensteins: "Das Signal, dass sie, die Mitglieder aus Schleswig-Holstein, durch die erneute Wahl von Frau von Sayn-Wittgenstein in die Partei sandten, wurde leider nicht angenommen." Ihre Parteimitgliedschaft habe mit Zustellung des Urteils an sie geendet. Der Vorstand habe es am Freitagnachmittag erhalten. "Bis zur Zustellung war Frau von Sayn-Wittgenstein gewählte Landesvorsitzende und dies wurde von uns auch so gegenüber der Öffentlichkeit vertreten."

Der Landesvorstand habe sich so lange wie vertretbar vor die Vorsitzende gestellt, hieß es weiter. "Wir bedanken uns bei Frau von Sayn-Wittgenstein für ihre Arbeit, ihren Einsatz und die vielen Erfolge, die, vor allem dank ihr, unseren Landesverband nicht nur finanziell kuriert, sondern vor allem den Landesvorstand - im Vergleich zu den vorherigen Landesvorständen - zur Ruhe gebracht haben."