Büdelsdorf (dpa/lno) - Die schleswig-holsteinische FDP heute ihre Parteiführung neu. Für den Landesvorsitz tritt in Büdelsdorf erneut Sozialminister Heiner Garg an. Der 53-Jährige steht seit 2011 an der Spitze der Nord-Liberalen. Auch für die weiteren Posten in der engeren Parteiführung zeichnen sich keine Änderungen ab. Wirtschaftsminister Bernd Buchholz, Fraktionschef Christopher Vogt und Fraktionsvize Anita Klahn bewerben sich wieder als stellvertretende Landesvorsitzende. Schatzmeister will der Landtagsabgeordnete Oliver Kumbartzky bleiben. In Büdelsdorf diskutiert die FDP auch darüber, wie sie mehr Frauen als Mitglieder und für Führungspositionen gewinnen kann.