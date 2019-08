Kiel (dpa/lno) - Der CDU-Nachwuchs in Schleswig-Holstein fordert für die Landespartei die Wiedereinführung des Postens eines Generalsekretärs. Damit will die Junge Union als Konsequenz aus der Europawahl das Profil der Partei stärken. Über eine Parteireform sollen zudem die Verwaltungs- und Organisationsaufgaben umgebaut werden. So könnte die CDU die Ressourcen effektiver nutzen sowie ihre Kampagnenfähigkeit und das Serviceangebot verbessern, erklärte am Freitag die Landesvorsitzende der Jungen Union, Birte Glißmann.