Kiel (dpa/lno) - Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer seine weitere Unterstützung versichert. Sie habe die Rückendeckung der Nord-CDU für ihre Arbeit als Parteivorsitzende, sagte Günther am Samstag in Kiel. Er werde sie weiter unterstützen wie bisher. Allerdings sei infolge der jüngsten Geschehnisse Verunsicherung in der Partei spürbar gewesen.

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch mit Stimmen von CDU und AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Die maßgebliche Rolle der AfD löste einen Sturm der Entrüstung aus. Kemmerich stellte am Donnerstag seinen Rückzug in Aussicht.

Es hätte nie passieren dürfen, dass die CDU mit der AfD einen Ministerpräsidenten wählt, sagte Günther, der auch Landesvorsitzender der CDU ist. Dies habe ein politisches Beben ausgelöst, das ihn schwer geschockt habe. Mit den Beschlüssen des Präsidiums vom Freitag sei sein Wunsch nach Führung erfüllt.