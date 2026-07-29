Bereits 14-Jährige entwickeln sehr unterschiedliche Vorlieben für Parteien – je nach Freundeskreis, Schulform, Eltern und Bundesland. Und die Polarisierung nimmt offenbar zu. Was bedeutet das für die Schulen?

In der frühen Jugend bildet sich bei Kindern ein größeres Bewusstsein für Ungleichheiten heraus, sie konsumieren mehr Medien und sie beschäftigen sich stärker mit gesellschaftlichen Themen. Und zwischen der siebten und der neunten Klasse formen sich so auch erstmals ganz konkrete parteipolitische Einstellungen, wie neue Daten der Universität Konstanz zeigt.