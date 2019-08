Jena (dpa/th) - Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee hat im Landtagswahlkampf erneut für die Umsetzung eines Mietkaufmodells in Thüringen geworben. Im Freistaat gebe es vor allem in den größeren und Mittelstädten einen angespannten Wohnungsmarkt, erklärte Tiefensee am Mittwoch in Jena. "Gerade junge Familien mit einem Bedarf an circa 100 Quadratmeter Wohnfläche finden derzeit nur schwer passenden Wohnraum und haben gleichzeitig nicht genügend Eigenkapital für einen Hausbau", so Tiefensee weiter.