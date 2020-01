Jena (dpa/th) - Philip Riegel will Chef der Jungen Liberalen (Julis) in Thüringen bleiben. Der 26-Jährige tritt heute bei einem Landeskongress der FDP-Jugendorganisation erneut als Vorsitzender der Thüringer Julis an. Bisher sind keine Gegenkandidaten bekannt. Riegel ist angehender Lehrer und absolviert derzeit sein Referendariat. Im Vorfeld hatte er angekündigt, dass sich die Julis künftig thematisch breiter aufstellen und Fragen zur Wirtschaftspolitik, zum Klimaschutz und zur Infrastruktur mehr Beachtung schenken wollen. Seiner Meinung nach hatten auch die Julis einen Anteil daran, dass die FDP bei der Landtagswahl Ende Oktober den Wiedereinzug ins Thüringer Parlament schaffte.

Bei der Vorstandswahl am Samstag sollen unter anderem auch drei stellvertretende Juli-Vorsitzende bestimmt werden.