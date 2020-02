Heppenheim (dpa/lhe) - FDP-Generalsekretärin Linda Teuteberg sieht mit Blick auf die Bürgerschaftswahl in Hamburg für ihre Partei eine "schwere Hypothek" wegen des Eklats in Thüringen. Das sagte sie bei einer Veranstaltung der Friedrich-Naumann-Stiftung im südhessischen Heppenheim. Man werde mit den Bürgern in Hamburg das Gespräch suchen und deutlich machen, dass die FDP der größte Gegensatz zur AfD sei, sagte Teuteberg. Mit der Partei habe die FDP keine Gemeinsamkeiten, betonte die Generalsekretärin. Die Bürgerschaftswahl in der Hansestadt findet am 23. Februar statt.

Der FDP-Politiker Thomas Kemmerich war am Mittwoch mit Stimmen von CDU und AfD zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt worden. Die maßgebliche Rolle der AfD löste einen Sturm der Entrüstung aus. Kemmerich trat am Samstag zurück. Bislang ist unklar, wie es nun in Thüringen weitergeht.