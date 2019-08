Hannover (dpa/lni) - Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil wird nicht für den SPD-Vorsitz kandidieren. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur in Hannover am Dienstag aus Parteikreisen. Zuvor hatte die Zeitung "Welt" in ihrer Onlineausgabe darüber berichtet. Dem Bericht zufolge haben sich alle vier niedersächsischen SPD-Landesbezirke für das Duo aus Landesinnenminister Boris Pistorius und Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping ausgesprochen. Beide hatten am Freitag ihre Kandidatur angekündigt. Der niedersächsische SPD-Landesvorstand will sich voraussichtlich am Samstag offiziell positionieren.