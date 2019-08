Berlin/Hannover (dpa) - Zwei weitere Absagen im Rennen um den SPD-Parteivorsitz: Weder Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil noch der ebenfalls aus dem nördlichen Bundesland stammende Generalsekretär Lars Klingbeil wollen für das Amt kandidieren. Dies wurde am Dienstag bekannt - nur wenige Tage, nachdem Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius seine Kandidatur im Duo mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping angekündigt hatte. Am Samstag will sich der Vorstand der Landes-SPD offiziell positionieren. Es ist zu erwarten, dass das Duo Pistorius/Köpping einen breiten Rückhalt bekommen wird.