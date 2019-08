Hannover (dpa) - Niedersachsens Innenminister Boris Pistorius hat seine Kandidatur für den SPD-Parteivorsitz bestätigt. Er will sich aber erst am Sonntag zusammen mit Sachsens Integrationsministerin Petra Köpping zu der Doppelbewerbung der beiden äußern. Das sagte Pistorius der Deutschen Presse-Agentur am Freitag in Hannover. Voraussichtlich werde es am Sonntagmittag in Leipzig einen gemeinsamen Auftritt geben, sagte Pistorius. Der 59-jährige ist seit 2013 Innenminister in Niedersachsen und gilt als einer der profiliertesten Innenpolitiker der SPD. Die 61 Jahre alte Köpping ist seit 2014 Staatsministerin für Gleichstellung und Integration in Dresden.