Hannover (dpa/lni) - In der CDU mehren sich nach dem angekündigten Rückzug von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer die Rufe nach einer schnellen Klärung der Personalfragen zu Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur. Niedersachsens Justizministerin Barbara Havliza sagte der Deutschen Presse-Agentur in Hannover, sie fände es gut, "wenn wir bis Ostern Klarheit über das Prozedere und die für den Parteivorsitz zur Verfügung stehenden Personen haben". Havliza gehört auch dem CDU-Landesvorstand an. "Eine rasche Klärung ist für unsere Partei besser, als sich bis Dezember mit Personaldebatten anstelle von Sachthemen zu befassen", sagte sie.

Aus CDU-Kreisen hieß es am Mittwoch, dass die Entscheidungen zum Parteivorsitz und zur Kanzlerkandidatur bei einem Sonderparteitag geklärt werden sollen. Dieser könne im Mai oder Juni stattfinden. Kramp-Karrenbauer hatte Anfang der Woche angekündigt, nicht für eine Kanzlerkandidatur zur Verfügung zu stehen und sich nach Klärung der sogenannten K-Frage auch vom CDU-Vorsitz zurückzuziehen.

Justizministerin Havliza sagte, die Nachricht von Kramp-Karrenbauers Rückzug habe sie "nicht wirklich überrascht", sie habe sie aber "mit Bedauern und Erschrecken" aufgenommen. Für die Nachfolge habe sie bisher keinen Favoriten. "Mir ist wichtig, dass es jemand wird, der die Strömungen in der CDU gut zusammenführen kann und eine Integrationsfigur wird. Was nicht passieren darf ist, dass sich eine Spaltung innerhalb unserer Partei vollzieht." Eine Doppelspitze wie in der SPD oder Absprachen über eine Teamlösung halte sie für wenig sinnvoll, denn dann seien "interne Machtkämpfe fast programmiert".

Havliza sprach sich nach dem Eklat bei der Ministerpräsidentenwahl in Thüringen zudem für eine deutliche Distanzierung der CDU von der AfD aus. "Ich halte die scharfe Abgrenzung nach rechts für ausgesprochen richtig", sagte sie. "Ich würde mich auf keine Diskussionen einlassen, dass man darüber nachdenken könnte, mit der AfD zusammenzuarbeiten." In Thüringen war der FDP-Kandidat Thomas Kemmerich auch mit Stimmen von CDU und AfD gewählt worden. Nach einer breiten öffentlichen Empörungswelle hatte er schon einen Tag später seinen Rücktritt ankündigen müssen, ist seitdem aber noch geschäftsführend im Amt.