Hannover (dpa/lni) - Die Grünen in Niedersachsen wollen erreichen, dass die Umrüstung auf klimafreundliches Heizen vom Land finanziell unterstützt und der Einbau neuer Öl- und Gasheizungen beendet wird. Ein entsprechender Gesetzentwurf solle bereits im Oktober in den Landtag eingebracht werden, kündigte Grünen-Fraktionschefin Anja Piel am Dienstag in Hannover an. "Gerade für einkommensschwache Gruppen und Mieter in Sozialwohnungen wollen wir mittels staatlicher Förderung Gebäude energetisch sanieren und auf erneuerbare Energien umstellen." Dies senke auch die Heiz- und damit die Nebenkosten gerade für Menschen mit geringen Einkommen.