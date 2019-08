Hannover (dpa/lni) - Die Grünen haben einen Zehn-Punkte-Plan für den Klimaschutz in Niedersachsen vorgelegt. Im Mittelpunkt steht die Energiepolitik: So soll es nach 2020 verboten sein, neue Ölheizungen einzubauen, wie die Oppositionspartei am Freitag in Hannover forderte. Neubauten sollen darüber hinaus verpflichtend ein Solardach bekommen, die Förderung fossiler Energien soll auslaufen. Zudem sollen nach Vorstellung der Grünen 2 Prozent der Landfläche für Windenergie genutzt werden, derzeit sind es laut Umweltministerium etwa 1,1 Prozent. Das Land müsse zudem die Umwandlung von Ackerland in Dauergrünland und die Aufforstung der Wälder unterstützen.