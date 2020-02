Hamburg (dpa/lno) - Eine neue CDU-Bundesspitze muss nach Ansicht von Hamburgs CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg einen "integrativen Weg" gehen uns so die ultrakonservative Werteunion überflüssig machen. "Das ist ja gerade die große Chance eines Neustarts - der kann aber nur dann gelingen, wenn die verschiedenen Protagonisten sich in erster Linie auf die CDU besinnen. Dann brauche ich keine Werte-Union oder sonstige Flügel", sagte Weinberg der "Welt" (Online: Dienstag / Print: Mittwoch). Die CDU müsse eine moderne Sammlungsbewegung verschiedener Strömungen sein, die ein gemeinsames Ziel habe. In Hamburg wird am 23. Februar eine neue Bürgerschaft gewählt. Es ist die einzige Wahl auf Landesebene in diesem Jahr.

Die Werteunion hat sich vor knapp drei Jahren gegründet - zunächst als "Freiheitlich-konservativer Aufbruch" und vor allem als Reaktion auf die Flüchtlingspolitik von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Zuletzt hatte sie Schlagzeilen gemacht, als sie die Wahl des FDP-Politikers Thomas Kemmerich mit AfD-Stimmen zum Ministerpräsidenten in Thüringen begrüßte. Der Bundesvorsitzende Alexander Mitsch wirbt seit längerem für einen rechteren Kurs in der CDU, für eine Erneuerung an der Parteispitze und für Friedrich Merz als Kanzlerkandidaten der Union.