Hamburg (dpa) - Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer wünscht sich eine starke SPD. "Ich wünsche mir einen starken Sparringspartner", sagte die Verteidigungsministerin am Sonntag bei einer Veranstaltung der Wochenzeitung "Die Zeit" in Hamburg. Das tue nicht nur der CDU, sondern dem gesamten Parteiensystem gut. "Es liegt in unser aller Interesse, dass wir auch starke Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten in Deutschland haben, das hat - und das sage ich auch als Christdemokratin - dieser Republik noch nie geschadet." Die Rolle einer starken SPD-Opposition sei ihr dabei aber "immer die liebste".