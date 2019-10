Hamburg (dpa/lno) - Die Hamburger Linken haben die Fraktionsvorsitzende Cansu Özdemir am Sonntag zur Spitzenkandidatin für den Bürgerschaftswahlkampf gewählt. Die 31-Jährige erhielt bei der Landesvertreterversammlung 61 von 99 gültigen Stimmen, wie ein Sprecher sagte. Platz zwei ging an David Christopher Stoop (36), Landessprecher in der Doppelspitze der Hamburger Linken (52,5 Prozent der Stimmen). Platz drei bekam Sabine Boeddinghaus (62), die ebenfalls Fraktionsvorsitzende ist, mit 61,6 Prozent der Stimmen. Alle drei hatten jeweils einen Gegenkandidaten. Am Samstag hatten die Linken bei einem Landesparteitag ihr Wahlprogramm verabschiedet.

In Hamburg wird am 23. Februar 2020 die neue Bürgerschaft gewählt. Seit 2015 regiert in der Hansestadt eine rot-grüne Koalition. Bei der damaligen Bürgerschaftswahl hatten die Linken 8,5 Prozent der Stimmen erreicht. Sie sind derzeit mit zehn Abgeordneten im Landesparlament vertreten.