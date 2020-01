Berlin (dpa) - Sieben Wochen vor der Bürgerschaftswahl in Hamburg kommt die Grünen-Spitze heute zu einer Klausurtagung in der Hansestadt zusammen. Bei dem zweitägigen Treffen des Bundesvorstands um Robert Habeck und Annalena Baerbock soll es unter anderem um Sozial- und Wirtschaftspolitik gehen.

Am heutigen Montag ist die Hamburger Spitzenkandidatin Katharina Fegebank dabei, die bei der Wahl am 23. Februar mit den Grünen stärkste Kraft und Regierungschefin werden will. Derzeit regieren die Grünen als Juniorpartner der SPD in Hamburg mit. Bisher stellen sie in Deutschland nur einen Länder-Chef, Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Baden-Württemberg.

Als weitere Gäste erwarten die Grünen unter anderem Philipp Schlüter vom Aluminiumhersteller Trimet und den Wirtschaftswissenschaftler Oliver Nachtwey, mit dem sie über den Niedriglohnsektor sprechen wollen.