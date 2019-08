Hamburg (dpa/lno) - Die Grünen wollen den Ausbau Hamburgs zur Fahrradstadt nach der Bürgerschaftswahl noch stärker vorantreiben. "Wir werden das Thema Radverkehr in den Mittelpunkt der Verkehrspolitik stellen müssen, in den nächsten Jahren mehr noch als bisher", sagte der Vorsitzende der Bürgerschaftsfraktion, Anjes Tjarks, der dpa. Im inneren Stadtbereich - also innerhalb des Rings 2 und den umliegenden "gestapelt bebauten" Stadtteilen wie Ottensen oder Eppendorf - müsse das Fahrrad Vorrang haben. Nur so könne das Ziel erreicht werden, den Anteil des Autoverkehrs am Gesamtverkehrsaufkommen auf 20 Prozent zu reduzieren.