Großstadt-Dialog: CDU will für Städter attraktiver werden

Hamburg (dpa/lno) - Hamburger Unions-Spitzenpolitiker wollen CDU und CSU attraktiver für Großstadtbewohner machen. Das kündigten der CDU-Landeschef Roland Heintze und der Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl, Marcus Weinberg, am Sonntag nach einer Konferenz der Unionsverbände aus den 15 größten deutschen Städten in Köln an.

Großstädte seien vielfältiger und anonymer geworden, sagte Weinberg. Dabei prägten kulturelle Vielfalt und Liberalität die Ausrichtung. "Die Menschen wollen sich punktuell und temporär politisch engagieren, schnell kommunizieren und suchen Träger ihrer Interessen. Die CDU muss ihr Profil und ihr Auftreten in ein passendes Stadt-Gewand kleiden", forderte er. "In der politischen Debatte sind wir oft zu defensiv."

Gerade Großstadtbewohner "erwarten von der Politik keine schablonenhaften Lösungen, sondern einerseits Orientierung und andererseits schnelles und angemessenes Handeln auch bei unerwarteten Entwicklungen", sagte Heintze. Deshalb habe der CDU-Landesverband Hamburg gemeinsam mit Berlin den Großstadtdialog in der Union initiiert. "Wir wollen auf Basis unserer Grundwerte, entlang der brennenden Themen, Orientierung geben."

Die Konferenz am Freitag und Samstag in Köln war die erste in diesem Rahmen. Beraten wurde über die Herausforderungen wachsender Städte, städtische Mobilität, Umwelt- und Klimaschutz sowie urbane Sicherheit.